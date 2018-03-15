Нужна контекстная реклама в гугле и яндексе? Вам ко мне!

I. Я занимаюсь контекстной рекаламой в Яндекс Директе, Гугл Адвордс и сетях.

Я делаю все без посредников и своими руками прорабатываю ключевые запросы и минус слова!

В данный момент я не обладаю солидным портфолио, как у фрилансеров с многолетним стажем, но я готова выполнять поставленные задачи на 100%. Для меня любой проект – это не просто работа, а возможность реализовать себя, поэтому мой подход отличается отвественностью и полной отдачей. И любой заказчик знает, что часто люди с маленьким портфолио оказываются наиболее ответственными.

Причины выбрать меня:

1) Работа в срок.

Я анализирую каждый проект, чтобы точно оценить сроки выполнения работы.

2) Понятные объяснения вам.

Большинство заказчиков не хотят вникать в технические детали, поэтому свои любые действия и мысли я объясняю просто и понятно.

3) Поддержка проекта в будущем.

После выполнения задачи, в будущем, я смогу при необходимости что-то поправить или поменять. Если вам что-то понадобится, вы всегда можете написать мне.

II. Так же я делаю профессиональные переводы с английского на русский!

В этой сфере я так же пока не обладаю обширным портфолио, тем не менее некоторые мои работы вы можете увидеть у меня в профиле.

III. А так же я могу помочь вам с некоторыми небольшими элементами на вашем сайте, так как я ориентируюсь в html и css верстке.