I. Я занимаюсь контекстной рекаламой в Яндекс Директе, Гугл Адвордс и сетях.
Я делаю все без посредников и своими руками прорабатываю ключевые запросы и минус слова!
В данный момент я не обладаю солидным портфолио, как у фрилансеров с многолетним стажем, но я готова выполнять поставленные задачи на 100%. Для меня любой проект – это не просто работа, а возможность реализовать себя, поэтому мой подход отличается отвественностью и полной отдачей. И любой заказчик знает, что часто люди с маленьким портфолио оказываются наиболее ответственными.
Причины выбрать меня:
1) Работа в срок.
Я анализирую каждый проект, чтобы точно оценить сроки выполнения работы.
2) Понятные объяснения вам.
Большинство заказчиков не хотят вникать в технические детали, поэтому свои любые действия и мысли я объясняю просто и понятно.
3) Поддержка проекта в будущем.
После выполнения задачи, в будущем, я смогу при необходимости что-то поправить или поменять. Если вам что-то понадобится, вы всегда можете написать мне.
II. Так же я делаю профессиональные переводы с английского на русский!
В этой сфере я так же пока не обладаю обширным портфолио, тем не менее некоторые мои работы вы можете увидеть у меня в профиле.
III. А так же я могу помочь вам с некоторыми небольшими элементами на вашем сайте, так как я ориентируюсь в html и css верстке.