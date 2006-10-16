Очень хорошо знаю компьютер. Лучше, конечно Windows, но и с Linux могу разобраться, работал в ней, настраивал связку Apach+MySQL+PHP. Могу выполниить любую работу с графикой и анимацией (3D Studio MAX. Photoshop и т.д.). Есть навыки в верстке html-страниц, программирование на PHP, Java. Могу легко и быстро изучить нужный язык программирования. Готов к выполнению как разовых заданий, так и к устройству на постоянную удалённую работу или, если вакансия в Кургане, то на постоянную работу с не нормированными или гибким графиком.