EvgenSokolov

Евгений Соколов EvgenSokolov

 
43 годаУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание Landing Page

    Необходимо нарисовать адаптивный лэндинг по прототипу. Под разрешения десктоп, планшет и моб.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
juliasavchuk
Юлия Савчук 
32 годаПольша
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$300
10 баллов
7 лет назад
Создание Landing Page
Спасибо Евгению за плодотворную работу. Четкое ТЗ, оплата в срок - все как положено:) Немаловажно и то, что человек очень хороший и порядочный! Спасибо за сотрудничество. Всем рекомендую!
Юлия - настоящий мастер своего дела. У нее безупречный вкус, который сильно выделяет ее среди остальных дизайнеров здесь! Вот что значит настоящий талант! Мне безумно повезло выбрать Юлю в качестве исполнителя, мы получили работу превосходящую все наши ожидания! Все сроки соблюдались безоговорочно - что не может не радовать :) В общем я даже не ожидал что такое бывает! Всем рекомендую к сотрудничеству и сам обращусь еще не раз.
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