EvgenSokolov

Юлия - настоящий мастер своего дела. У нее безупречный вкус, который сильно выделяет ее среди остальных дизайнеров здесь! Вот что значит настоящий талант! Мне безумно повезло выбрать Юлю в качестве исполнителя, мы получили работу превосходящую все наши ожидания! Все сроки соблюдались безоговорочно - что не может не радовать :) В общем я даже не ожидал что такое бывает! Всем рекомендую к сотрудничеству и сам обращусь еще не раз.