Сделаю ваш заказ быстро и креативно!

Доброго времени суток,

уважаемые заказчики! Меня зовут Евгений.

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Образование- высшее художественное.

Работаю в сфере дизайна с 2019 года.

Профессионально дизайном занимаюсь с 2020 года.

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Со своей стороны гарантирую:

-соблюдение сроков;

-качество и уникальность;

-все правки абсолютны БЕСПЛАТНЫ!

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Выполню поставленную задачу в срок и в

соответствии с техническим заданием.

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Портфолио:

https://drive.google.com/drive/folders/1wNtBsHRdgWsVkUqOOL67eZ9qyNT3GrtE?usp=sharing.