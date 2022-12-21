Сделаю ваш заказ быстро и креативно!
Доброго времени суток,
уважаемые заказчики! Меня зовут Евгений.
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Образование- высшее художественное.
Работаю в сфере дизайна с 2019 года.
Профессионально дизайном занимаюсь с 2020 года.
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Со своей стороны гарантирую:
-соблюдение сроков;
-качество и уникальность;
-все правки абсолютны БЕСПЛАТНЫ!
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Выполню поставленную задачу в срок и в
соответствии с техническим заданием.
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Портфолио:
https://drive.google.com/drive/folders/1wNtBsHRdgWsVkUqOOL67eZ9qyNT3GrtE?usp=sharing.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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