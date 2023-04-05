I make beautiful things happen

Владею навыками html, css, js, jquery, bootstrap 3, foundation, БЭМ, sass, less. В особенности хорошо владею фреймворком bootstrap 3, верстка без лишнего "мусора", в css только все то что использовано в html. Готов поддержать проект и после его выполнения. Так же могу сверстать страницу любой сложности без фреймворков, возможно использование flexbox и анимацию как по средствам только css так и с помощью java script.

На связи с заказчиком готов быть с 8:00 до 23:00 в skype или viber. Учту все пожелания клиента, выполню в максимально короткий срок и качественно. Если вы выбрали меня - будьте уверены работа будет выполнена по всем требованиям и вовремя. Если я не уверен в возможности сделать проект - я за него не берусь