Здравствуйте! Меня зовут Евгения. Я веб-дизайнер.
Помогу вам с помощью дизайна показать высокое качество ваших продуктов и услуг, привлечь клиентов и стать успешнее конкурентов, потому что
от дизайна зависит, захочет ли ваш клиент купить и сможет ли сделать это
максимально комфортно и быстро.
Разрабатываю дизайн сайтов, лендингов, интернет-магазинов.
Совмещаю красивый и эффективный дизайн, для решения ваших бизнес-задач.
Как я работаю?
- даете краткое ТЗ в любом виде
- договариваемся о точной стоимости и сроках
- делаю прототип, потом дизайн главной страницы, скидываю вам на оценку, вношу правки
- делаю дизайн внутренних страниц, обсуждаем проект, вношу правки
Мои специализации:
- Дизайн сайтов
- Адаптивный дизайн
- Лендинги
- Интернет магазины
- Доработка дизайна
Мои контакты:
ПОЧТА: [email protected]
BEHANCE: https://www.behance.net/evgenialepaa25
instagram: https://www.instagram.com/evgeniya_webdisign/?hl=ru
Портфолио
- Landing Page76 просмотров
- Landing Page75 просмотров
- Landing Page86 просмотров
- Лендинг "Световаой будильник"66 просмотров