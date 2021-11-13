КАЧЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН В СРОК!

Здравствуйте! Меня зовут Евгения. Я веб-дизайнер.

Помогу вам с помощью дизайна показать высокое качество ваших продуктов и услуг, привлечь клиентов и стать успешнее конкурентов, потому что

от дизайна зависит, захочет ли ваш клиент купить и сможет ли сделать это

максимально комфортно и быстро.

Разрабатываю дизайн сайтов, лендингов, интернет-магазинов.

Совмещаю красивый и эффективный дизайн, для решения ваших бизнес-задач.

Как я работаю?

- даете краткое ТЗ в любом виде

- договариваемся о точной стоимости и сроках

- делаю прототип, потом дизайн главной страницы, скидываю вам на оценку, вношу правки

- делаю дизайн внутренних страниц, обсуждаем проект, вношу правки

Мои специализации:

- Дизайн сайтов

- Адаптивный дизайн

- Лендинги

- Интернет магазины

- Доработка дизайна

Мои контакты:

ПОЧТА: [email protected]

BEHANCE : https://www.behance.net/evgenialepaa25

instagram: https://www.instagram.com/evgeniya_webdisign/?hl=ru