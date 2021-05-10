Привет, меня зовут Евгений
Я проходил обучение в таких школах видеомонтажа как "Кайно" "Movie Park" и повышаю свой профессиональный навык на площадке c различными курсами Udemy.
Стараюсь не останавливаться в развитии и постоянно обучаюсь новому.
Сделаю видео для вашего бизнеса, блога, соц сетей,you tube:
рекламное промо видео, интро/аутро, лого , промо.
Со мной можно:
- Создать красивое видео слайд – шоу семейного торжества, праздника, события.
- Прорекламировать свой продукт или себя при помощи промо-ролика или целого клипа.
- Поздравить с праздником или просто удивить своих близки так, чтобы им запомнилось.
- Смонтировать свадебное видео, чтобы его было приятно пересматривать.
- Создать эффектные сторис, которые будет очень сложно пропустить или прокрутить.
Учту ваши пожелания и осуществлю ваши идеи!
Что Я могу (список периодически дополняется)
- Цветокоррекция
- Трекинг
- Субтитры
- Синхронизация звуковой дорожки с камеры и микрофона
- склейка / нарезка видео
- подборка музыки к видео
- создание саунд дизайна для вашего видео
- подборка переходов / эффектов
- добавление текста в видео
- работа с масками и зеленым фоном
- обрезка музыки к видео(обрезка звука) .
- из длинного часового видео отредактировать по минимуму оставляя смысл видео и самые эффектные сюжеты..
- создание индивидуальных плашек с информацией по краям видео которые могут быть анимированы.
По цене всегда можно договорится.
Работаю в программах от Adobe (Premier PRO , After Effects)
Портфолио
- Коллаж в AE50 просмотров
- Скрытие номера52 просмотра
- Sophie Howard45 просмотров
- Кризис45 просмотров
- Я могу ﻿41 просмотр