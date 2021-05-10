Video editing

Привет, меня зовут Евгений

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Я проходил обучение в таких школах видеомонтажа как "Кайно" "Movie Park" и повышаю свой профессиональный навык на площадке c различными курсами Udemy.

Стараюсь не останавливаться в развитии и постоянно обучаюсь новому.

Сделаю видео для вашего бизнеса, блога, соц сетей,you tube:

рекламное промо видео, интро/аутро, лого , промо.

Со мной можно:

- Создать красивое видео слайд – шоу семейного торжества, праздника, события.

- Прорекламировать свой продукт или себя при помощи промо-ролика или целого клипа.

- Поздравить с праздником или просто удивить своих близки так, чтобы им запомнилось.

- Смонтировать свадебное видео, чтобы его было приятно пересматривать.

- Создать эффектные сторис, которые будет очень сложно пропустить или прокрутить.

Учту ваши пожелания и осуществлю ваши идеи!

Что Я могу (список периодически дополняется)

- Цветокоррекция

- Трекинг

- Субтитры

- Синхронизация звуковой дорожки с камеры и микрофона

- склейка / нарезка видео

- подборка музыки к видео

- создание саунд дизайна для вашего видео

- подборка переходов / эффектов

- добавление текста в видео

- работа с масками и зеленым фоном

- обрезка музыки к видео(обрезка звука) .

- из длинного часового видео отредактировать по минимуму оставляя смысл видео и самые эффектные сюжеты..

- создание индивидуальных плашек с информацией по краям видео которые могут быть анимированы.

По цене всегда можно договорится.