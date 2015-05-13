Evgeniy800611

Евгений Evgeniy800611

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка мобильных приложений. Создание сайтов.

Оригинально, надежно и доступно.

http://studiogames.org/

http://studiovision.com.ua/

http://brosco.info/

Портфолио

Встраиваемые системы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#11
Разработка игр
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#19
Тестирование ПО
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#41
Системное программирование
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#44
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#60
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#81
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