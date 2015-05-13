Разработка мобильных приложений. Создание сайтов.
Оригинально, надежно и доступно.
Портфолио
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Встраиваемые системы
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#11
Разработка игр
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#19
Тестирование ПО
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#41
Системное программирование
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#44
Дизайн интерфейсов и игр
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#60
Дизайн мобильных приложений
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от $1от 1 дня
#81