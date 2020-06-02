Евгений Лопухин Evgeniy_KluevEvgeniy_Kluev
Здравствуйте! Занимаюсь версткой сайтов с 2017 года.
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В своей работе стремлюсь к качеству.
Оптимизация изображений под ретину с помощью спрайта.
создание HTML-шаблонов из PSD-макетов, figma, avacode
соответствие W3C стандартам
максимальная скорость загрузки страницы Google Speed
работа с чужим кодом
pixel-perfect
анимация элементов
адаптивная кроссбраузерная резиновая фиксированная
верстка
оптимизация изображений под ретину
БЭМ, GIT, github, GULP, SCSS/LESS/stylus, Bootstrap,
JS/JQ, gitlub
реализация динамических элементов на странице
реализация принципов UI/UX -дизайна
поддержка существующих проектов
написание кода для дальнейшей интеграции
верстка e-mail рассылок, landing-page, интернет-магазинов
адаптация страниц без макета
работа в crm Planfix, Trello
работа в команде
- Верстка landing page102 просмотра
- Верстка слайдера121 просмотр
- Верстка интерфейса103 просмотра
- ВЕРСТКА формы109 просмотров