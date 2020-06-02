Верстка HTML5, CSS3, Bootstrap4, JS, JQ, pixel perfect

Здравствуйте! Занимаюсь версткой сайтов с 2017 года.

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В своей работе стремлюсь к качеству.

Оптимизация изображений под ретину с помощью спрайта.

создание HTML-шаблонов из PSD-макетов, figma, avacode

соответствие W3C стандартам

максимальная скорость загрузки страницы Google Speed

работа с чужим кодом

pixel-perfect

анимация элементов

адаптивная кроссбраузерная резиновая фиксированная

верстка

оптимизация изображений под ретину

БЭМ, GIT, github, GULP, SCSS/LESS/stylus, Bootstrap,

JS/JQ, gitlub

реализация динамических элементов на странице

реализация принципов UI/UX -дизайна

поддержка существующих проектов

написание кода для дальнейшей интеграции

верстка e-mail рассылок, landing-page, интернет-магазинов

адаптация страниц без макета

работа в crm Planfix, Trello

работа в команде