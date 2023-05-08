Команда "INDIVID"

Я веб-дизайнер Евгений.

Помогаю раскрыть потанцевал компании, бренда или личности, визуальным оформлением. Для этого занимаюсь разработкой логотипа, фирменного стиля, социальных сетей, инфографики, креативов.

И многим другим: полиграфия, баннеры, обработка фото, вам уже надоело читать, а список все еще можно продолжить. Делаю всё это, чтобы вы получили цельную систему.



Также, не только проектирую, но и переделываю старые проекты, чтобы они стали удобными и привлекательными. Добиваюсь этого благодаря Photoshop, Figma, Illustrator, проработанному брифу, нейросетям и Behance.



Лучше всего меня подключить на этапе идеи, чтобы мы вместе придумали дизайн вашего проекта.



Я делаю так, чтобы вашим зрителям было приятно и удобно просматривать контент. Для этого составляю подробный бриф с референсами стилей, анализирую продукт и конкурентов, разбиваю задачи на подробные и понятные шаги, перед работой составляю эскиз, чтобы уменьшить количество правок и не забирать у вас время.

Умею избавлять вас от лишней головной боли и траты времени по неожиданной потребности в дизайне. Знаю, что делать с абстрактными и специфическими проектами, как решать конфликтные ситуации и как спасти некачественную работу дизайнера.



Понимаю, что предложения новых исполнителей иногда страшно внедрять. Поэтому предпочитаю начинать работу с лётных проектов. Если вам подойдёт мой подход, буду рад сделать что-то большое вместе.



Моя цель - оправдать или превзойти ваши ожидания.