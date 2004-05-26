Пишу о том, что знаю

В школьные годы выступал на сцене с чтением классических литературных произведений (среди особых мест можно отметить РГДБ, учебный театр ГИТИС и Щепку). В 10 классе начал писать собственные произведения (в основном стихи). Уже публикуюсь на различных сайтах, веду свой канал в Telegram (@evgenyruslanov; https://web.telegram.org/z/#-1786474381) и сотрудничаю с многими поэтическими сборниками.