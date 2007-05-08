Род деятельности:
Создание и изменение php скриптов.
Оптимизация страниц.
Продвижение сайтов.
Верстка страниц с макетов.
Создание сайтов на готовых CMS и CMF системах (MODx, NetCat, ReloadCms, Joomla и другие).
Оценка перспектив проекта.
Техническая поддержка сайтов.
Навыки:
Опыт работы с электронными магазинами(OSC, shop-script, Zen-Cart),
Опыт работы с многими CMS,
Хорошо знаком с SEO,
Знания в верстке,
Опыт в написание приложений на delphi и с++.
Натягивание шаблонов (IPB, MODx, Zen-Cart, ReloadCMS, NetCat)
Установка и модификация готовых CMS:
Опыт в установке и разработке сайтов на:
• NetCat
• ReloadCMS
• MODx
• Bitrix
• Joomla
• Zen-Cart(Магазин)
• PHPProBid(Аукцион)
Знаком с API таких популярных систем, как:
• ReloadCMS
• Zen-Cart
• MODx
Личные качества:
• Опыт в разборе чужого кода
• Ответственность
• Серьезный подход к делу
Портфолио:
• Разработал магазин и портал на базе Zen-Cart + MODx (http://www.discorai.ru)
• Написал скрипт для партнерской программы www.odinplus.com (OSC) .
• Натягивание дизайна на NetCat (konnichiwa.ru, к сожалению сайт сейчас не работает).
• Магазин Kub1.ru (Zen-Cart).
• Сайт на MODx для Московской школы 1968 (http://school1968.ru/index.php).
• Движок для создания сайтов по типу Narod.ru , будет открыт в скором времени
• Скрипт вытягивающий новости из рсс и парсящий выдачу гугла, вот пример: "Умная" поисковая система
• Очень много мелких доработок связанных с оптимизацией скриптов, устранением неполадок, расширением возможностей.
ICQ: 6662265
SKYPE: ja200711
Отзывы обо мне можно прочитать:
http://forum.searchengines.ru/showthread.php?p=1930519
http://forum.searchengines.ru/showthread.php?p=2149619
http://weblancer.net/users/Evil1/reviews/
Заинтересован, я как в краткосрочных, небольших проектах, так и в постоянной работе.
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