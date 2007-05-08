Род деятельности:

Создание и изменение php скриптов.

Оптимизация страниц.

Продвижение сайтов.

Верстка страниц с макетов.

Создание сайтов на готовых CMS и CMF системах (MODx, NetCat, ReloadCms, Joomla и другие).

Оценка перспектив проекта.

Техническая поддержка сайтов.

Навыки:

Опыт работы с электронными магазинами(OSC, shop-script, Zen-Cart),

Опыт работы с многими CMS,

Хорошо знаком с SEO,

Знания в верстке,

Опыт в написание приложений на delphi и с++.

Натягивание шаблонов (IPB, MODx, Zen-Cart, ReloadCMS, NetCat)

Установка и модификация готовых CMS:

Опыт в установке и разработке сайтов на:

• NetCat

• ReloadCMS

• MODx

• Bitrix

• Joomla

• Zen-Cart(Магазин)

• PHPProBid(Аукцион)

Знаком с API таких популярных систем, как:

• ReloadCMS

• Zen-Cart

• MODx

Личные качества:

• Опыт в разборе чужого кода

• Ответственность

• Серьезный подход к делу

Портфолио:

• Разработал магазин и портал на базе Zen-Cart + MODx (http://www.discorai.ru)

• Написал скрипт для партнерской программы www.odinplus.com (OSC) .

• Натягивание дизайна на NetCat (konnichiwa.ru, к сожалению сайт сейчас не работает).

• Магазин Kub1.ru (Zen-Cart).

• Сайт на MODx для Московской школы 1968 (http://school1968.ru/index.php).

• Движок для создания сайтов по типу Narod.ru , будет открыт в скором времени

• Скрипт вытягивающий новости из рсс и парсящий выдачу гугла, вот пример: "Умная" поисковая система

• Очень много мелких доработок связанных с оптимизацией скриптов, устранением неполадок, расширением возможностей.

ICQ: 6662265

SKYPE: ja200711

Отзывы обо мне можно прочитать:

http://forum.searchengines.ru/showthread.php?p=1930519

http://forum.searchengines.ru/showthread.php?p=2149619

http://weblancer.net/users/Evil1/reviews/

Заинтересован, я как в краткосрочных, небольших проектах, так и в постоянной работе.