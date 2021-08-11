Приветствую!
Меня зовут Дмитрий я занимаюсь веб-разработкой, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем.
Всегда любил что-то создавать, поэтому мне нравится то, чем я занимаюсь.
Со мной удобно работать и мне важно что бы заказчик остался доволен!
Основные плюсы работы со мной
Гарантия качества!
Больше всего не люблю, когда из-за ошибок в верстке и заказчик, и я теряем время на их исправление, именно поэтому я стараюсь сразу сделать настолько качественно, насколько это возможно. А также, в течение 14-ти дней после сдачи работы, я быстро и бесплатно исправляю все недочеты, которые могут появиться при программировании или заполнении контентом.
Адаптивность!
Сайт отлично выглядит и на компьютерах, и на телефонах. Посетители смогут удобно его использовать.
Кроссбраузерность!
Результат выглядит одинаково во всех браузерах и устройствах.
Высокая скорость загрузки!
Я оптимизирую все файлы так, чтобы скорость загрузки страницы была максимальной. Ваши клиенты не уйдут, не дождавшись загрузки сайта.
Моя задача - предоставить максимально выгодные условия для заказчика!
Знания, умения, навыки:
Технологии: - HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, SASS, Flexbox, BEM.
- HTML5, CSS3, javascript.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- SCSS
- GulpJS
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Иконочный шрифт
- готов приступить сразу
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- всегда на связи
Мое основное направление - это:
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Образование:
- Высшее техническое
Портфолио:
- https://www.weblancer.net/users/Evillcore/portfolio/
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Whatsapp: +7 961 118 11 43
- Viber: +7 961 118 11 43
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