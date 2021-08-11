Качество, удобство, комфорт, сдача в срок - вёрстка сайтов с чистым кодом. BEM, GULP, SCSS, CSS3\HTML5,JavaScript.

Приветствую!

Меня зовут Дмитрий я занимаюсь веб-разработкой, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем.

Всегда любил что-то создавать, поэтому мне нравится то, чем я занимаюсь.

Со мной удобно работать и мне важно что бы заказчик остался доволен!

Основные плюсы работы со мной

Гарантия качества!

Больше всего не люблю, когда из-за ошибок в верстке и заказчик, и я теряем время на их исправление, именно поэтому я стараюсь сразу сделать настолько качественно, насколько это возможно. А также, в течение 14-ти дней после сдачи работы, я быстро и бесплатно исправляю все недочеты, которые могут появиться при программировании или заполнении контентом.

Адаптивность!

Сайт отлично выглядит и на компьютерах, и на телефонах. Посетители смогут удобно его использовать.

Кроссбраузерность!

Результат выглядит одинаково во всех браузерах и устройствах.

Высокая скорость загрузки!

Я оптимизирую все файлы так, чтобы скорость загрузки страницы была максимальной. Ваши клиенты не уйдут, не дождавшись загрузки сайта.

Моя задача - предоставить максимально выгодные условия для заказчика!

Знания, умения, навыки:

Технологии: - HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, SASS, Flexbox, BEM.

HTML5, CSS3, javascript.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

SCSS

GulpJS

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

Иконочный шрифт

- готов приступить сразу

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- всегда на связи

Мое основное направление - это:

- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Образование:

- Высшее техническое

Портфолио:

- https://www.weblancer.net/users/Evillcore/portfolio/

Связь: