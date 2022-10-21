EvtushenkoA95

Архитектор-дизайнер с богатым опытом в конструкциях и программировании.

Выполняю работу быстро, качественно и со вкусом. Открыт для обсуждений, предложений, а также высказать идеи и корректировки. Работа как с командой, так и в одиночку. Проектирование малоэтажных и средне-этажных зданий, разработка лендинга и брендинга, сайтов. Графика, таблицы, рисунки, сметы, логотипы, анимация. Умею оценивать риски, прислушиваться и быстро изменять данные.