Обработка фотографий в PS (Photoshop)
Могу качественно и быстро выполнить следующие работы:
- Обработка фотографий;
- Ретушь портрета;
- Фотоколлаж;
- Цветокоррекция;
- Обтравка фотографий.
Создание логотипов в AI (Illustrator)
Могу качественно и быстро выполнить следующие работы:
- Создание логотипов;
- Создание векторных изображений.
Со мной можно связаться через:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: Никита Рудаков, +380980109035
Никита Рудаков
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Уже работали. Все так же выполнено идеально.
Ответный отзыв
Хороший заказчик
$25
10 баллов
7 лет назад
Обращаюсь уже не первый раз. Быстро и качественное выполнение.
Ответный отзыв
Все так же ясно и понятно поставлена задача. Моментальная оплата.
$30
10 баллов
7 лет назад
Работа выполнена на отлично, советую обращаться к этому дизайнеру.
Ответный отзыв
Было приятно с вами работать
$10
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую. Теперь у моей компании есть современный логотип, который сделал мне этот дизайнер. Спасибо, надеюсь мы с вами еще поработаем.
Ответный отзыв
Мне также было приятно с вами поработать.
$2
10 баллов
7 лет назад
Оперативная и качественная работа. Рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую