ExF1L

Никита Рудаков ExF1L

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Обработка фотографий в PS (Photoshop)

Могу качественно и быстро выполнить следующие работы:

  • Обработка фотографий;
  • Ретушь портрета;
  • Фотоколлаж;
  • Цветокоррекция;
  • Обтравка фотографий.

Создание логотипов в AI (Illustrator)

Могу качественно и быстро выполнить следующие работы:

  • Создание логотипов;
  • Создание векторных изображений.
Сроки и стоимость выполнения оговариваются индивидуально, в зависимости от сложности вашего проекта.

Со мной можно связаться через:

С уважением,

Никита Рудаков

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Отзывы заказчиков

0BigBoy0
Илья 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Обтравка фотографий, 10 штук
Уже работали. Все так же выполнено идеально.
Хороший заказчик
Ответный отзыв
narishmanpavel
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Logo
Обращаюсь уже не первый раз. Быстро и качественное выполнение.
Все так же ясно и понятно поставлена задача. Моментальная оплата.
Ответный отзыв
0BigBoy0
Илья 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Нужно сделать Mock-Up
Работа выполнена на отлично, советую обращаться к этому дизайнеру.
Было приятно с вами работать
Ответный отзыв
narishmanpavel
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Логотип
Рекомендую. Теперь у моей компании есть современный логотип, который сделал мне этот дизайнер. Спасибо, надеюсь мы с вами еще поработаем.
Мне также было приятно с вами поработать.
Ответный отзыв
zoombazan
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Логотип
Оперативная и качественная работа. Рекомендую
Рекомендую
Ответный отзыв