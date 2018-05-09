Нужно сделать Mock-Up

Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка148 просмотров
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Mock-Up с прикрепленной фотографией

(Mock-Up чашки),  на какую чашку уточним при работе.

6 лет назад
0BigBoy0
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ExF1L
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$30
2 дня
Работа выполнена на отлично, советую обращаться к этому дизайнеру.
Было приятно с вами работать