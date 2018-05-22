Чёрно-белая иллюстрация к статье

$5
Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки402 просмотра
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#3$1

Предлагаю поучаствовать в конкурсе на создание иллюстрированной аннотации к статье «How to Meet the Press» (https://hbr.org/1975/07/how-to-meet-the-press). Это одна из статей, переводом которых я занимаюсь (для последующей публикации в русскоязычных электронных и печатных журналах, в книгах).

Конкурс провожу в рамках поиска художника для постоянного сотрудничества. От вас требуется нарисовать иллюстрацию – иллюстрирующую один из восьми нижеперечисленных тезисов (на ваш выбор):

- 2. Speak in personal terms whenever possible.

- 3. If you do not want some statement quoted, do not make it.

- 4. State the most important fact at the beginning.

- 5. Do not argue with the reporter or lose your cool.

- 6. If a question contains offensive language or simply words you do not like, do not repeat them, even to deny them.

- 8. If an executive does not know the answer to a question, he should simply say, “I don’t know, but I’ll find out for you.”

- 9. Tell the truth, even if it hurts

Перед тем как начать рисовать, обязательно: 1) ознакомьтесь с примерами из архива в прицепе. Оттуда вы поймёте, какая стилистика рисунков мне нужна. 2) Прочитайте описание выбранного вами тезиса в статье (ссылка на которую чуть выше приведена). Заранее спасибо за участие.

6 лет назад
Vedrus
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
averok
39 летБеларусь
6 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
#1
Заказывал у Ольги несколько рисунков – для иллюстрирования своих статей. В её работе мне понравилось, что она очень точно эмоции отрисовывает, которые в тексте заложены.
Очень адекватный и доброжелательный заказчик. Задания формулирует точно, всегда на связи, оплату производит быстро. Рекомендую! Очень приятно работать вместе.
Заявки фрилансеров
averok
39 летБеларусь
6 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
#1
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