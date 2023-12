Чёрно-белая иллюстрация к статье

# 1 — $ 3 # 2 — $ 1 # 3 — $ 1

Предлагаю поучаствовать в конкурсе на создание иллюстрированной аннотации к статье «How to Meet the Press» (https://hbr.org/1975/07/how-to-meet-the-press). Это одна из статей, переводом которых я занимаюсь (для последующей публикации в русскоязычных электронных и печатных журналах, в книгах).

Конкурс провожу в рамках поиска художника для постоянного сотрудничества. От вас требуется нарисовать иллюстрацию – иллюстрирующую один из восьми нижеперечисленных тезисов (на ваш выбор):

- 2. Speak in personal terms whenever possible.

- 3. If you do not want some statement quoted, do not make it.

- 4. State the most important fact at the beginning.

- 5. Do not argue with the reporter or lose your cool.

- 6. If a question contains offensive language or simply words you do not like, do not repeat them, even to deny them.

- 8. If an executive does not know the answer to a question, he should simply say, “I don’t know, but I’ll find out for you.”

- 9. Tell the truth, even if it hurts

Перед тем как начать рисовать, обязательно: 1) ознакомьтесь с примерами из архива в прицепе. Оттуда вы поймёте, какая стилистика рисунков мне нужна. 2) Прочитайте описание выбранного вами тезиса в статье (ссылка на которую чуть выше приведена). Заранее спасибо за участие.