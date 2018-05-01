Иллюстрация товара в действии

Добрый день.

Нужна картинка в двух вариантах, показывающая работу автомобильного пылесоса. На картинке несколько типов мусора, поверх которых прошел пылесос и оставил чистый след. Первый вариант на белом фоне, второй вариант - на светло-сером коврике автомобиля. Грубый набросок и PSD шаблон с надписями в приложении.

Типы грязи:

сигаретный пепел

хлебные крошки вперемешку с шелухой от семечек

мелкий песок вперемешку с мелкими камушками

лужица воды

Качество картинки

Разрешение - 1500х1500 с высокой детализацией

При уменьшении картинки до размера 4х4 сантиметра (экран телефона), должно быть понятно, что изображено

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