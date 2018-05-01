Иллюстрация товара в действии

Здравствуйте Мне срочно нужно исправить несколько цифр в докумен
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужна картинка в двух вариантах, показывающая работу автомобильного пылесоса. На картинке несколько типов мусора, поверх которых прошел пылесос и оставил чистый след. Первый вариант на белом фоне, второй вариант - на светло-сером коврике автомобиля. Грубый набросок и PSD шаблон с надписями в приложении.
Типы грязи:
- сигаретный пепел
- хлебные крошки вперемешку с шелухой от семечек
- мелкий песок вперемешку с мелкими камушками
- лужица воды
- Разрешение - 1500х1500 с высокой детализацией
- При уменьшении картинки до размера 4х4 сантиметра (экран телефона), должно быть понятно, что изображено
- Похожие заказы
- $10Иллюстрации и Рисунки46 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно перерисовать в вектор 50 картинок, поменять цвет заливки и экспортировать в svg. Хорошо заплатим. Пример картинки прикладываю к проекту.Завершен5 лет назад
Здравствуйте, Нужно отрисовать в векторе написание. (шрифта нет к сожалению) Отрисовать точно на уровне нюансов линий. Сообщите, пожалуйста цену. Оплата в WMR.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Есть готовый лендинг, нужно на нем заменить все картинки, чтобы получился другой лендинг, см. тз в файле http://lunaticscale.ru/images/tmp/tz.rar От Вас Цена за замену всех картинок.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт6 лет назад
описание с указанием сортов и марок пива до 40 видовИллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать принт на футболку.Принт будет состоять из двух частей:а) лицо известного футболиста (или футболист) целиком в трафаретном исполнении б) надпись на майке Главный пример - в прикрепленных картинках (живое фото).Такая конструкция (справа - изображение, слева текст) ...Закрыт6 лет назад
Здравствуйте! Мы хотим клиентам сделать рассылку с поздравлениями прошедших майских праздников и предстоящего Дня Победы. Можно либо самому нарисовать картинку, либо в интернете взять красивую и ставить туда наш лого и текст. Лого пришлю исполнителю. Текст для ...Завершен6 лет назад
1+1=? -Задача перенести вручную текстовые блоки из PDF в EXCELL. (3 страницы) -[url=http://www.industrial.markets/]www.industrial.markets[/url] – копируем с сайта и вставляем текст в EXCELL -www.industrial.markets/tokensale.html – копируем с сайта и вставляем текст в EXCELL Сразу пишите цену Документ и пример как надо ...Завершен6 лет назад
Необходимо сделать ПСД 5 страниц сайта. Ссылка на ресурс [url=https://demolk.smartcontract.ru/]https://demolk.smartcontract.ru/[/url] и картинки jpg прикрепляю. Просьба указывать бюджет и сроки. Спасибо.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен рисунок изображающий Мидорикаву Хану из Prison School в костюме 2B из Nier: Automata. Поза, замысел на ваше усмотрение. Выберу дальнейшее сотрудничество с автором только при предоставлении наброска. Понравится набросок – оплачу полную стоимость, которую предложит ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт6 лет назад