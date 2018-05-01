Иллюстрация товара в действии

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок214 просмотров
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Добрый день.

Нужна картинка в двух вариантах, показывающая работу автомобильного пылесоса. На картинке несколько типов мусора, поверх которых прошел пылесос и оставил чистый след. Первый вариант на белом фоне, второй вариант - на светло-сером коврике автомобиля. Грубый набросок и PSD шаблон с надписями в приложении.

Типы грязи:

  • сигаретный пепел
  • хлебные крошки вперемешку с шелухой от семечек
  • мелкий песок вперемешку с мелкими камушками
  • лужица воды
Качество картинки

  • Разрешение - 1500х1500 с высокой детализацией
  • При уменьшении картинки до размера 4х4 сантиметра (экран телефона), должно быть понятно, что изображено
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6 лет назад
askonage
Артем 
38 летОАЭ
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад