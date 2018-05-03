Дизайн обложки книги

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок145 просмотров
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Книга на тему нестандартного похудения.

Название "Голодная рыба или как без напряга похудеть за 30 дней".

Дизайн должен быть не скучный, веселый, необычный.

В книге используются принципы здорового питания, психология, эзотерика. Подробнее при общении, чтобы было понятно что рисовать.

6 лет назад
N_O_R_A
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад