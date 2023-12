8 чёрно-белых иллюстраций к журнальной статье

Занимаюсь переводом статей с английского, для последующей публикации в электронных и печатных изданиях (в перспективе они будут собраны в книгу). И чтобы мои переводы были более доступны для понимания – мне нужны иллюстрации к ним. Выдержанные в едином стиле (в каком именно – см. примеры из архива в прицепе; это иллюстрации из книги «Начальный курс программирования на языке Форт»).

На данный момент работаю над статьёй «How to Meet the Press» (https://hbr.org/1975/07/how-to-meet-the-press). К ней мне нужно 8 иллюстраций, – иллюстрирующих следующие пункты этой статьи (эти пункты найдёте по ссылке, у каждого описание есть; если английский плохо знаете, translate.google.ru вам в помощь):

- 2. Speak in personal terms whenever possible.

- 3. If you do not want some statement quoted, do not make it.

- 4. State the most important fact at the beginning.

- 5. Do not argue with the reporter or lose your cool.

- 6. If a question contains offensive language or simply words you do not like, do not repeat them, even to deny them.

- 8. If an executive does not know the answer to a question, he should simply say, “I don’t know, but I’ll find out for you.”

- 9. Tell the truth, even if it hurts

- 10. Do not exaggerate the facts.

PS. Это только одна из десятков статей, над которыми я работаю, и которые надо проиллюстрировать, так что если сработаемся, работы хватит на долго. Гарантирую минимальный объём заказов на 3000 рублей в месяц.

Предпочтение отдаётся тем кандидатам, которые больше иллюстраций согласятся за эти 3000 рисовать. Данное объявление актуально постоянно. Даже если вы его читаете в 2054 году – пишите. Ваша помощь будет нелишня.

PPS. Оставляя заявку, указывайте цену своих услуг. И примеры иллюстраций.