Создание макета для детской игры в Adobe Illustrator

Результатом работы и коммуникацией доволен более чем на 100%. Все выполнено с учетом всех пожеланий, чувствуется профессиональная рука и подход к делу. Даже когда несколько раз потребовались исправления и дополнений по моей невнимательности, все было сделано с полной отдачей и пониманием. Однозначно рекомендую исполнителя.