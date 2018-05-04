Графический дизайнер

Здравствуйте Мне срочно нужно исправить несколько цифр в докумен
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу талантливого графического дизайнера для работы со спортивным брендом одежды. Требуется отрисовка и дизайн готовых идей а так же и их доработка до готового макета (изображения на футболках, кепках и тд). Разработка шрифтов.
- Похожие заказы
- $10Иллюстрации и Рисунки46 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо нарисовать два пейзажа (любых, красивых - на выбор автора) для почтовых открыток. Бюджет 600 рублей. Оплата Яндекс Деньги или Сбербанк.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт6 лет назад
Патриотическая иллюстрация к 9 мая Рассматриваю заявки только при наличии наброска, эскиза по теме. Должен присутствовать текст: Поздравляем с днём победы! 9 мая Слоган: Мы Копорье не забыли, РекуЖизни сохранили! Иван- чай коли ты пьешь, Всех врагов своих побьешь! Коль подаришь ветерану - Будет честь тебе ...Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Предлагаю поучаствовать в конкурсе на создание иллюстрированной аннотации к статье «How to Meet the Press» (https://hbr.org/1975/07/how-to-meet-the-press). Это одна из статей, переводом которых я занимаюсь (для последующей публикации в русскоязычных электронных и печатных журналах, в книгах). ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Книга на тему нестандартного похудения. Название "Голодная рыба или как без напряга похудеть за 30 дней". Дизайн должен быть не скучный, веселый, необычный. В книге используются принципы здорового питания, психология, эзотерика. Подробнее при общении, чтобы было понятно что ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт6 лет назад
Занимаюсь переводом статей с английского, для последующей публикации в электронных и печатных изданиях (в перспективе они будут собраны в книгу). И чтобы мои переводы были более доступны для понимания – [b]мне нужны иллюстрации к ним.[/b] ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужна картинка в двух вариантах, показывающая работу автомобильного пылесоса. На картинке несколько типов мусора, поверх которых прошел пылесос и оставил чистый след. Первый вариант на белом фоне, второй вариант - на светло-сером коврике автомобиля. ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перерисовать в вектор 50 картинок, поменять цвет заливки и экспортировать в svg. Хорошо заплатим. Пример картинки прикладываю к проекту.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте, Нужно отрисовать в векторе написание. (шрифта нет к сожалению) Отрисовать точно на уровне нюансов линий. Сообщите, пожалуйста цену. Оплата в WMR.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Есть готовый лендинг, нужно на нем заменить все картинки, чтобы получился другой лендинг, см. тз в файле http://lunaticscale.ru/images/tmp/tz.rar От Вас Цена за замену всех картинок.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт6 лет назад