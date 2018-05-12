Рисунок для дакимакуры

Сразу договорились о рисовке,позе,одежде персонажа.Через два дня уже были готовы демо-версии. Приятно было общаться с человеком который тебя понимает. Спасибо огромное! P.S. Если вам нужен арт персонажа из аниме то очень рекомендую обращаться к Диане.