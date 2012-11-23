ExecutiveWork

Ольга Евдокимова ExecutiveWork

 
37 летРоссия/Омск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
ася: 369286323, скайп: ExecutiveWork, эл. почта: [email protected]

Уважаемые, исполнители, убедительная просьба - свои заявки отправлять в скайп или на электронную почту ([email protected]). При этом указывайте тему работы и ваши условия. Надеюсь на долговременное сотрудничество, качественное и быстрое выполнение работ. Со своей стороны - обещаю постоянный поток заказов и своевременную оплату. Спасибо.