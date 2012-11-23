ExecutiveWork

Курсовая работа.Дисциплина:Экономика труда.Тема:Анализ и совершенствование системы труда на предприятии. Срок исполнения – 10.12. Методические указания:35 страниц. В аналитической части,предприятие одно (данных нет, предприятие любой магазин по г. Омску) рассчитать 3 мероприятия.Считать показатели за 2 года ...
Ольга Евдокимова ExecutiveWorkExecutiveWork
Уважаемые, исполнители, убедительная просьба - свои заявки отправлять в скайп или на электронную почту ([email protected]). При этом указывайте тему работы и ваши условия. Надеюсь на долговременное сотрудничество, качественное и быстрое выполнение работ. Со своей стороны - обещаю постоянный поток заказов и своевременную оплату. Спасибо.
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт11 лет назад
Курсовая работа на страниц 45 минимум и выше, первая глава на страниц 15 примерно. В ней где-то 3,4 пункта. Срок исполнения – первая глава 1-2 дня, остальная часть 12.12.Закрыт11 лет назад
Необходимо написать приложение на тему:"определение доминирующих тонов на изображении" вот описание http://habrahabr.ru/post/137868/. Есть описание скрипта на языке php.Закрыт11 лет назад
Тема: "Разработка и внедрения проекта безопасной сети, малого предприятия на базе технологии Wi-Fi", срок до 31.12.12. Методических рекомендаций, к сожалению нет.Закрыт11 лет назад
Экономика домашнего хозяйства и окружающего социума. Тема Страхование домашнего хозяйства. План работы — есть. Файл нормоконтроль там выделены понятия которые должны быть в работе, кроме того в работе д.б. ссылки на авторов по данным понятиям. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Тема "доходы бюджета", срок выполнения 1-2 дня или раньше! План и методические есть.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Тема"Управление собственным капиталом банка", срок исполнения 27.11Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Срок - 27.11. Работа ОБЯЗАТЕЛЬНО должна соответствовать методическим рекомендациям.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Тема: Коммерческие банки и их роль в финансовой системе. Срок исполнения 30.11., первая глава нужна через 6 дней.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуются исполнители студенческих работ по экономике, бух. учету, математике, юриспруденции, управлению персоналом. Своевременную оплату и постоянные заказы обещаю!Рефераты, Курсовые и Дипломы16 заявокЗакрыт11 лет назад