Exieros

Олег Истомов Exieros

 
28 летРоссия/Магадан
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
php, wp, js, scss

@tsfex

Подхожу к работе ответственно и скурпулезно. С вашей стороны понятная и исчерпывающая формулировка задачи, с меня - решение. Сроки не срываю. Что сделать не могу(или не могу качественно) - не берусь.

Из CMS пока что знаю только wp, но тяп-ляп на нем не делаю. Минимум плагинов. Самописные темы с хорошей организацией файлов.

Если ваш проект подразумевает необходимость другого движка - буду рад освоить. Давно поглядываю на Laravel(небольшой опыт есть) и October. В общем договориться всегда можно.

По всем вопросам обращайтесь в телегу.

PHPLaravelSCSS
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$300
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Neoncobra
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$300
10 баллов
2 года назад
Новостной сайт на Wordpress из макета Figma
Была задача собрать сайт на Wordpress из макета. Результат получился отличный! Мало того что работа выполнена вовремя, Олег предложил целую серию улучшений которые сам же успешно внедрил. Отличный специалист! Буду обязательно сотрудничать еще.
Задача была сформилировано полно и емко. Заказчик всегда был на связи и отвечал на любые вопросы. Вопросы решались сразу по мере появления. Оплата в срок и даже больше чем договаривались. Спасибо. Всем рекомендую.
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