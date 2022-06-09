php, wp, js, scss
@tsfex
Подхожу к работе ответственно и скурпулезно. С вашей стороны понятная и исчерпывающая формулировка задачи, с меня - решение. Сроки не срываю. Что сделать не могу(или не могу качественно) - не берусь.
Из CMS пока что знаю только wp, но тяп-ляп на нем не делаю. Минимум плагинов. Самописные темы с хорошей организацией файлов.
Если ваш проект подразумевает необходимость другого движка - буду рад освоить. Давно поглядываю на Laravel(небольшой опыт есть) и October. В общем договориться всегда можно.
По всем вопросам обращайтесь в телегу.
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$300
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Массовый импорт постов в WordPress + Polylang18 просмотров
- Сайт библиотеки14 просмотров
Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
2 года назад
Была задача собрать сайт на Wordpress из макета. Результат получился отличный! Мало того что работа выполнена вовремя, Олег предложил целую серию улучшений которые сам же успешно внедрил. Отличный специалист! Буду обязательно сотрудничать еще.
Ответный отзыв
Задача была сформилировано полно и емко. Заказчик всегда был на связи и отвечал на любые вопросы. Вопросы решались сразу по мере появления. Оплата в срок и даже больше чем договаривались. Спасибо. Всем рекомендую.