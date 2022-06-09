php, wp, js, scss

@tsfex

Подхожу к работе ответственно и скурпулезно. С вашей стороны понятная и исчерпывающая формулировка задачи, с меня - решение. Сроки не срываю. Что сделать не могу(или не могу качественно) - не берусь.

Из CMS пока что знаю только wp, но тяп-ляп на нем не делаю. Минимум плагинов. Самописные темы с хорошей организацией файлов.

Если ваш проект подразумевает необходимость другого движка - буду рад освоить. Давно поглядываю на Laravel(небольшой опыт есть) и October. В общем договориться всегда можно.

По всем вопросам обращайтесь в телегу.