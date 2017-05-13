PUSHER.GROUP
Комплексное интернет-продвижение бизнеса: от разработки веб-сайта до увеличения продаж.
Услуги:
– создание веб-сайтов;
– SEO-продвижение сайта в поисковых системах;
– настройка Яндекс.Директ/Google Adwords;
– продвижение в социальных сетях;
– разработка графики (макеты, логотипы, фирменный стиль и т.п.)
– услуги копирайтинга/рерайтинга/перевода;
– поддержка 24/7 (исправление ошибок, дополнительная настройка);
– экспертиза и аудит;
– бесплатная консультация.
Контакты:
Telegram: @nickme
Телефон: +7 (912) 106-2-999
Веб-сайт: www.pusher.group
Скайп: [email protected]
E-mail: [email protected]
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