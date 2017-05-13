F0rlike

Николай Пушкарев F0rlike

 
28 летРоссия/Ухта
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
PUSHER.GROUP

Комплексное интернет-продвижение бизнеса: от разработки веб-сайта до увеличения продаж.

Услуги:

– создание веб-сайтов;

– SEO-продвижение сайта в поисковых системах;

– настройка Яндекс.Директ/Google Adwords;

– продвижение в социальных сетях;

– разработка графики (макеты, логотипы, фирменный стиль и т.п.)

– услуги копирайтинга/рерайтинга/перевода;

– поддержка 24/7 (исправление ошибок, дополнительная настройка);

– экспертиза и аудит;

– бесплатная консультация.

Контакты:

Telegram: @nickme

Телефон: +7 (912) 106-2-999

Веб-сайт: www.pusher.group

Скайп: [email protected]

E-mail: [email protected]