Web разработчик
Web разработчик
Основное направление - разработка серверной части ( Back-end ) на PHP и MySQL.
Так же выполняю:
- сайт по готовому шаблону, с написанием движка
- написание скриптов под различные задачи
- HTML - верстку, в том числе адаптивную с учетом SEO
- доработку сайта
- исправление ошибок
- расширение функционала
- SEO оптимизацию
- PHP, phpUnit, phpDocumentor, ООП, шаблоны, MVC
- Zend Framework, Doctrine, Smarty
- MySQL
- HTML5, CSS3, адаптивная верстка
- JavaScript, jQuery
Рассмотрю любые варианты работы (разовые заказы, удаленная работа в команде)
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
10 лет назад
Рекомендую Дмитрия, как ответственного исполнителя. Решил поставленную задачу быстро и качественно, выявил дополнительные недочеты сайта, решением которых мы займемся в будущем.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, предоставил все необходимы доступы для решений ошибки. Всегда был на связи, что позволило быстро найти проблему и устранить ее. Оплатил в тот же день.
$25
10 баллов
10 лет назад
PHP
Великолепный специалист. Выполнил проект в 2 раза быстрее, чем я ожидал. Код написанной программы снабдил подробными комментариями. Приятен в общении. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи, оперативно обговаривали возможные решения. Оплатил сразу после окончания работы. Рекомендую.