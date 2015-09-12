FDG

Дмитрий Фирсов FDG

 
38 лет
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Web разработчик

Web разработчик

Основное направление - разработка серверной части ( Back-end ) на PHP и MySQL.

Так же выполняю:

  • сайт по готовому шаблону, с написанием движка
  • написание скриптов под различные задачи
  • HTML - верстку, в том числе адаптивную с учетом SEO
  • доработку сайта
  • исправление ошибок
  • расширение функционала
  • SEO оптимизацию
Технологии и языки которые я использую:

  • PHP, phpUnit, phpDocumentor,  ООП, шаблоны, MVC
  • Zend Framework, Doctrine, Smarty
  • MySQL
  • HTML5, CSS3, адаптивная верстка
  • JavaScript, jQuery
Опыт работы более одного года. Работаю сам.

Рассмотрю любые варианты работы (разовые заказы, удаленная работа в команде)

Отзывы заказчиков

Ovcharkin
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Перестал работать парсес сайта
Рекомендую Дмитрия, как ответственного исполнителя. Решил поставленную задачу быстро и качественно, выявил дополнительные недочеты сайта, решением которых мы займемся в будущем.
Хороший заказчик, предоставил все необходимы доступы для решений ошибки. Всегда был на связи, что позволило быстро найти проблему и устранить ее. Оплатил в тот же день.
Ответный отзыв
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Парсер с авито и яндекс-маркета
PHP
Великолепный специалист. Выполнил проект в 2 раза быстрее, чем я ожидал. Код написанной программы снабдил подробными комментариями. Приятен в общении. Рекомендую.
Отличный заказчик, всегда на связи, оперативно обговаривали возможные решения. Оплатил сразу после окончания работы. Рекомендую.
Ответный отзыв