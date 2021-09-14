FEDOROV PROJECT

IVAN FEDOROV

[DJ IVAN VEGAS]

Всем привет! Меня зовут Иван Фёдоров, мой сценический псевдомим "Dj Ivan Vegas"! Я занимаюсь написанием электронной музыки с 2015г. и пишу треки в следующих жанрах: "Deep house", "Tech house", "Disco house", "Club house", "Trap".

Лейблы на которых я выпускаюсь: "29 Disco", "29 Tech house", "29 Deep".

Музыкальние проекты я делаю полностью сам - пишу трек, свожу, мастерю, делаю обложку (или делает лейбл через которого выпускаюсь).

Моя домашняя студия оборудована всем необходимым для создания качественного музыкального проекта.

Оценить часть моих работ Вы можете на "Soundcloud" - https://soundcloud.com/djivanvegas

Так же мои работы есть на всех цифровых музыкальных площадках!

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ЕЩЁ!

* Делаю монтаж видео (качественно и быстро!)