Универсальный видеомонтажёр, способный выполнить широкое разнообразие ваших задач!
Недорогой и качественный монтаж, цветокоррекция видеоматериалов.
Работаю в Adobe Premiere, что обеспечивает плавность роликов, красивые переходы и сохранения исходного качества материала, а также огромные возможности для цветокоррекции.
Я способен смонтировать практически все, от видео с вашего отпуска или нарезки лучших моментов вашего геймплея до видео-визитки продажи вашей недвижимости, видео в ТикТок, Instagram Reels и т.д.
С радостью представлю примеры работ)
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
2 года назад
Все ровно, как надо!
Ответный отзыв
Приятный молодой человек, было приятно работать)