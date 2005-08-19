FLET_eight

Андрей Некрасов FLET_eight

 
18 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Универсальный видеомонтажёр, способный выполнить широкое разнообразие ваших задач!

Недорогой и качественный монтаж, цветокоррекция видеоматериалов.

Работаю в Adobe Premiere, что обеспечивает плавность роликов, красивые переходы и сохранения исходного качества материала, а также огромные возможности для цветокоррекции.

Я способен смонтировать практически все, от видео с вашего отпуска или нарезки лучших моментов вашего геймплея до видео-визитки продажи вашей недвижимости, видео в ТикТок, Instagram Reels и т.д.

С радостью представлю примеры работ)

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$60
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
HoLlyWood_Rus
31 годРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
2 года назад
Видеоролик о криптовалюте
Все ровно, как надо!
Приятный молодой человек, было приятно работать)
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