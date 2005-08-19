Универсальный видеомонтажёр, способный выполнить широкое разнообразие ваших задач!

Недорогой и качественный монтаж, цветокоррекция видеоматериалов.

Работаю в Adobe Premiere, что обеспечивает плавность роликов, красивые переходы и сохранения исходного качества материала, а также огромные возможности для цветокоррекции.

Я способен смонтировать практически все, от видео с вашего отпуска или нарезки лучших моментов вашего геймплея до видео-визитки продажи вашей недвижимости, видео в ТикТок, Instagram Reels и т.д.

С радостью представлю примеры работ)