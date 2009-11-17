О себе:

26 лет, женат.

Веб-программированием занимаюсь 2 года. В основном это были небольшие проекты. Некоторые остались в архиве.

Системное администрирование BSD - 1 год. Служба поддержки хостинга - 6 месяцев. Перевод пользователей с Windows на Linux - 6 месяцев.

Английский - почти разговорный. Технический аглийский - хорошо. Участник команды переводчиков книги по Subversion - http://svnbook.red-bean.com/ Моя часть работы - глава №6.

Умения и навыки.

Программирование: HTML, CSS, JS, PHP4 (почти 5), mySQL, XML, XSLT

Администрирование: FreeBSD, Linux (fc family) Apache, nginx, сопутствующие программы

Пишу руками. Код вылизываю до чистоты.

В день работе могу уделять от 2 до 5-ти часов.

Ищу работу:

- веб-программирование (удалённо);

- html-вёрстка;

- перевод текстов с английского на русский.

К любой работе есть возможность подключить:

- администратора unix высокого класса;

- дизайнеров;

- флеш-программиста.