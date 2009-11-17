О себе:
26 лет, женат.
Веб-программированием занимаюсь 2 года. В основном это были небольшие проекты. Некоторые остались в архиве.
Системное администрирование BSD - 1 год. Служба поддержки хостинга - 6 месяцев. Перевод пользователей с Windows на Linux - 6 месяцев.
Английский - почти разговорный. Технический аглийский - хорошо. Участник команды переводчиков книги по Subversion - http://svnbook.red-bean.com/ Моя часть работы - глава №6.
Умения и навыки.
Программирование: HTML, CSS, JS, PHP4 (почти 5), mySQL, XML, XSLT
Администрирование: FreeBSD, Linux (fc family) Apache, nginx, сопутствующие программы
Пишу руками. Код вылизываю до чистоты.
В день работе могу уделять от 2 до 5-ти часов.
Ищу работу:
- веб-программирование (удалённо);
- html-вёрстка;
- перевод текстов с английского на русский.
К любой работе есть возможность подключить:
- администратора unix высокого класса;
- дизайнеров;
- флеш-программиста.