FabioScallar

Стоимость моей работы ориентировочно:
1 минута озвучки - 1000 р при продолжительности ролика до 5 минут;
5 минут и больше - обсуждается индивидуально.
В каждом отдельном случае стоимость формируется, исходя из сложности задачи, объема, сроков и других условий сотрудничества.
В стоимость включена:
- чистка начитки (от вдохов, дублей)
- обработка звука - предоставляю звук в сыром виде и с обработками, в требуемом формате
- коррекция начитки (правки отдельных слов, фрагментов)
При небольших объемах – делаю несколько вариантов начитки. При больших объемах перед выполнением задачи согласовываем стиль подачи, далее корректируются только отдельные отрывки.
Дополнительно возможны:
- синхронизация с видео, дубляж, липсинг
- монтаж аудио (выдерживание определенного хронометража, паузы заданной продолжительности, вставки в звуковую дорожку других звуковых дорожек (дикторов, звуков и т.п)
- добавление музыкальной подложки
- сведение звука и видео (вы получаете видеофайл уже с озвучкой)