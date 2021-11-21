FabioScallar

Профессиональный диктор на русском и казахском языках. Идеальное произношение, глубокий и мягкий баритон.

Стоимость моей работы ориентировочно:

1 минута озвучки - 1000 р при продолжительности ролика до 5 минут;

5 минут и больше - обсуждается индивидуально.

В каждом отдельном случае стоимость формируется, исходя из сложности задачи, объема, сроков и других условий сотрудничества.

В стоимость включена:

- чистка начитки (от вдохов, дублей)

- обработка звука - предоставляю звук в сыром виде и с обработками, в требуемом формате

- коррекция начитки (правки отдельных слов, фрагментов)

При небольших объемах – делаю несколько вариантов начитки. При больших объемах перед выполнением задачи согласовываем стиль подачи, далее корректируются только отдельные отрывки.

Дополнительно возможны:

- синхронизация с видео, дубляж, липсинг

- монтаж аудио (выдерживание определенного хронометража, паузы заданной продолжительности, вставки в звуковую дорожку других звуковых дорожек (дикторов, звуков и т.п)

- добавление музыкальной подложки

- сведение звука и видео (вы получаете видеофайл уже с озвучкой)