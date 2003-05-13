"Pacta sunt servanda" - мой девиз,в переводе с латыни означает "Договоры должны соблюдаться".И только так.

Надёжная вёрстка в срок и без нарушения договорённостей.HTML5,CSS3,SCSS,JavaScript,jQuery,BEM.

Чем занимаюсь:

Все виды вёрстки: адаптивная, отзывчивая, отзывчиво-адаптивная

Вёрстка макетов любых форматов: PSD, Figma, Sketch, Illustrator, Adobe XD

Вёрстка мобильных версий на основе версий для ПК

Кроссбраузерность

Анимация

Доработки, наполнение и поддержка сайтов

В течение двух недель после сдачи проекта - моментальноеисправление любых недочётов выявленных позже абсолютно бесплатно.

Работать со мной - удобно:

Готов приступить к выполнению задания незамедлительно

Все косметические правки, небольшие изменения,отличные от макета,просьбы и пожелания будут сделаны абсолютно бесплатно!

Всегда выполняю работу в срок

Помогаю, при необходимости, составить ТЗ

При отсутствии макетов мобильной версии сайта, делаю мобильный адаптив самостоятельно, экономя при этом Вам деньги и время на заказ дополнительных макетов

Работаю без предоплаты - мне можно доверять

Всегда на связи

HTML 5

CSS 3

JavaScript

jQuery

Препроцессоры SASS/SCSS

Методология БЭМ

Отзывчивость, адаптив, отзывчивый адаптив.

FlexBox

Подключение плагинов

Gulp

Pixel Perfect

Оценка

Качественное выполнение задачи в оговоренный срок

Тестирование, добавление правок и пожеланий

Получение оплаты

Передача архива с готовым проектом

Перевод на карту

Qiwi

Яндекс деньги

PayPal

(А также любым другим удобным для Вас способом)

Портфолио: https://www.weblancer.net/users/Faircat/portfolio/

Контактные данные: