Faircat

Даниил Faircat

 
21 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
"Pacta sunt servanda" - мой девиз,в переводе с латыни означает "Договоры должны соблюдаться".И только так.

Надёжная вёрстка в срок и без нарушения договорённостей.HTML5,CSS3,SCSS,JavaScript,jQuery,BEM.

Чем занимаюсь:

  • Все виды вёрстки: адаптивная, отзывчивая, отзывчиво-адаптивная
  • Вёрстка макетов любых форматов: PSD, Figma, Sketch, Illustrator, Adobe XD
  • Вёрстка мобильных версий на основе версий для ПК
  • Кроссбраузерность
  • Анимация
  • Доработки, наполнение и поддержка сайтов
Гарантия: В течение двух недель после сдачи проекта - моментальное исправление любых недочётов выявленных позже абсолютно бесплатно.

Работать со мной - удобно:

  • Готов приступить к выполнению задания незамедлительно
  • Все косметические правки, небольшие изменения,отличные от макета,просьбы и пожелания будут сделаны абсолютно бесплатно!
  • Всегда выполняю работу в срок
  • Помогаю, при необходимости, составить ТЗ
  • При отсутствии макетов мобильной версии сайта, делаю мобильный адаптив самостоятельно, экономя при этом Вам деньги и время на заказ дополнительных макетов
  • Работаю без предоплаты - мне можно доверять
  • Всегда на связи
Навыки:

  • HTML 5
  • CSS 3
  • JavaScript
  • jQuery
  • Препроцессоры SASS/SCSS
  • Методология БЭМ
  • Отзывчивость, адаптив, отзывчивый адаптив.
  • FlexBox
  • Подключение плагинов
  • Gulp
  • Pixel Perfect
Контактные данные:

Процесс выполнения работы:

  • Оценка
  • Качественное выполнение задачи в оговоренный срок
  • Тестирование, добавление правок и пожеланий
  • Получение оплаты
  • Передача архива с готовым проектом
Оплата: 

  • Перевод на карту
  • Qiwi
  • Яндекс деньги
  • PayPal
(А также любым другим удобным для Вас способом)

Портфолио: https://www.weblancer.net/users/Faircat/portfolio/

Контактные данные:

Мне важно чтобы клиент был доволен и будьте уверены, что так оно и будет!

Портфолио