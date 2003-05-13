"Pacta sunt servanda" - мой девиз,в переводе с латыни означает "Договоры должны соблюдаться".И только так.
Надёжная вёрстка в срок и без нарушения договорённостей.HTML5,CSS3,SCSS,JavaScript,jQuery,BEM.
Чем занимаюсь:
- Все виды вёрстки: адаптивная, отзывчивая, отзывчиво-адаптивная
- Вёрстка макетов любых форматов: PSD, Figma, Sketch, Illustrator, Adobe XD
- Вёрстка мобильных версий на основе версий для ПК
- Кроссбраузерность
- Анимация
- Доработки, наполнение и поддержка сайтов
Работать со мной - удобно:
- Готов приступить к выполнению задания незамедлительно
- Все косметические правки, небольшие изменения,отличные от макета,просьбы и пожелания будут сделаны абсолютно бесплатно!
- Всегда выполняю работу в срок
- Помогаю, при необходимости, составить ТЗ
- При отсутствии макетов мобильной версии сайта, делаю мобильный адаптив самостоятельно, экономя при этом Вам деньги и время на заказ дополнительных макетов
- Работаю без предоплаты - мне можно доверять
- Всегда на связи
- HTML 5
- CSS 3
- JavaScript
- jQuery
- Препроцессоры SASS/SCSS
- Методология БЭМ
- Отзывчивость, адаптив, отзывчивый адаптив.
- FlexBox
- Подключение плагинов
- Gulp
- Pixel Perfect
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: https://t.me/Daniil_Chaplygin
- Оценка
- Качественное выполнение задачи в оговоренный срок
- Тестирование, добавление правок и пожеланий
- Получение оплаты
- Передача архива с готовым проектом
- Перевод на карту
- Qiwi
- Яндекс деньги
- PayPal
Портфолио: https://www.weblancer.net/users/Faircat/portfolio/
Контактные данные:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: https://t.me/Daniil_Chaplygin
Действие аккаунта приостановлено!
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