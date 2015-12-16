Fano2905

Фаниль Мухамадиев Fano2905

 
26 летРоссия/Лениногорск
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
WEB-РАЗРАБОТЧИК / HTML-ВЕРСТАЛЬЩИК / ПРОГРАММИСТ PHP / JAVASCRIPT

Я Front-end разработчик, Портфолио: http://fano.webstol.ru

Мои услуги:

1. Верстка сайтов:

 1.1 Лендинг

 1.2 Сайт-визитки

 1.3 Персональные страницы

 1.4 Промо-сайты

Адаптивность под мобильные устройства, Кроссбраузерность, Bootstrap;

2. Доработка сайтов

 2.1 Внесение правок на сайте

 2.2 Добавление страниц, модальных окон

 2.3 Разработка мобильной версии

 2.4 Исправление верстки

 2.5 Подключение к сайту счетчиков посещений, закладок социальных сетей, Яндекс-Карт, галерей, обратного отсчета времени для акций

 И прочие работы

 

3. Оживление сайта(анимирование), анимирование отдельных элементов и блоков.

4. Также оказываю услуги заполнения товаров в интернет магазинах.

Мои навыки: Html5, css3, javascript, jquery, ajax, php(основы) bootstrap 3, адаптивная и кроссбраузерная верстка

Связь: Skype - mushafanil

vk.com/id56464006

PHPJavascriptВерстка сайтаHTMLBootstrapjQueryAjaxСайт-визитка
Отзывы заказчиков
lun_shpun
Денис 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Верстка лендинга
Отличный исполнитель, Сделал работу в 5 раз быстрее чем я ожидал! Рекомендую к сотрудничеству!
Объяснил задание четко и ясно, оплатил все в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
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