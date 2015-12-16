Я Front-end разработчик, Портфолио: http://fano.webstol.ru
Мои услуги:
1. Верстка сайтов:
1.1 Лендинг
1.2 Сайт-визитки
1.3 Персональные страницы
1.4 Промо-сайты
Адаптивность под мобильные устройства, Кроссбраузерность, Bootstrap;
2. Доработка сайтов
2.1 Внесение правок на сайте
2.2 Добавление страниц, модальных окон
2.3 Разработка мобильной версии
2.4 Исправление верстки
2.5 Подключение к сайту счетчиков посещений, закладок социальных сетей, Яндекс-Карт, галерей, обратного отсчета времени для акций
И прочие работы
3. Оживление сайта(анимирование), анимирование отдельных элементов и блоков.
4. Также оказываю услуги заполнения товаров в интернет магазинах.
Мои навыки: Html5, css3, javascript, jquery, ajax, php(основы) bootstrap 3, адаптивная и кроссбраузерная верстка
Связь: Skype - mushafanil
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