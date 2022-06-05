FantasyTavern

Диктор с множеством голосов в запасе!

По ссылке ниже, вы можете увидеть широчайший спектр дикторских способностей которые я предоставляю по самым минимальным ценам! https://www.instagram.com/p/CeRhuwrvc_P/

Готов как к разовой работе, так и к постоянному сотрудничеству! Многоголосая озвучка - быстро, качественно, дешево!

Так же, множество примеров моих работ можно увидеть на канале: https://www.youtube.com/channel/UCPdju4ufeDgjDQW6LYLKX8A