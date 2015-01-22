Копирайтер, контент-менеджер, SEO-оптимизация(написание и редактирование текстов: копирайтинг/рерайтинг новостных статей,

технических текстов, обзоров) с источников на английском/русском языках

- подготовка ТЗ

- оптимизация и продвижение веб-сайтов: интернет-магазины,информационные сайты

- успешное ведение и продвижение групп в социальных сетях

- администрирование веб-сайтов

О себе: Опыт работы с печатными иэлектронными СМИ, опыт работы в сфере продаж, самодисциплина, стрессоустойчивость, ориентация на результат, ответственность, целеустремленность