Fantfor

Юра Fantfor

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Копирайтер, контент-менеджер, SEO-оптимизация(написание и редактирование текстов: копирайтинг/рерайтинг новостных статей,

технических текстов, обзоров) с источников на английском/русском языках

 - подготовка ТЗ

 - оптимизация и продвижение веб-сайтов: интернет-магазины,информационные сайты

 - успешное ведение и продвижение групп в социальных сетях

 - администрирование веб-сайтов

 О себе: Опыт работы с печатными иэлектронными СМИ, опыт работы в сфере продаж, самодисциплина, стрессоустойчивость, ориентация на результат, ответственность, целеустремленность

Копирайтинг
нет отзывов
$0.5/час
от $10от 1 дня
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