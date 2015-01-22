Копирайтер, контент-менеджер, SEO-оптимизация(написание и редактирование текстов: копирайтинг/рерайтинг новостных статей,
технических текстов, обзоров) с источников на английском/русском языках
- подготовка ТЗ
- оптимизация и продвижение веб-сайтов: интернет-магазины,информационные сайты
- успешное ведение и продвижение групп в социальных сетях
- администрирование веб-сайтов
О себе: Опыт работы с печатными иэлектронными СМИ, опыт работы в сфере продаж, самодисциплина, стрессоустойчивость, ориентация на результат, ответственность, целеустремленность
Копирайтинг
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$0.5/час
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