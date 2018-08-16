FaresDesign

Игорь FaresDesign

 
43 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Только качество!

Здравствуйте! Готов помочь с решением Вашей задачи! 

Диплом дизайнера среды, большой опыт в строительной, отделочной сфере, наружной рекламе!

Дизайн от 500 руб. 1 кв.м.

Визуализация по готовому решению от 300 руб. 1 кв.м.

Анимация - от 500 руб. 1 секунда.

https://freelance.ru/Fares

https://vimeo.com/219423407

https://vimeo.com/219733642

https://vimeo.com/212376577

https://vimeo.com/212375052

https://vimeo.com/212387463

вайбер, ватсап: 89307678881

 

[email protected]

Skype: Halev_1

3D-графика
нет отзывов
$8/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
$10/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$8/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга