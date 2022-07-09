Web-master ( front-end development)

Меня зовут Махмудов Фарид, мне 24 года и я начинающий веб-разработчик. Качество при работе гарантирую, делаю с творческим подходом. Очень люблю свою работу и буду очень рад, создать для вас что-нибудь клевое!:)

На текущий момент владею такими знаниями и навыками как :

HTML 5

CSS 3 / Sass / Scss / Less / Адаптивная верстка

Кроссбраузерная верстка

Git и работа с GitHub

Базовый Javascript Jquery и Gulp-cборщик

Базоый Python

Adobe Photoshop / Figma

Разработка на Wordpress

Разработка лендингов на NicePage