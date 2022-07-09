Web-master ( front-end development)
Меня зовут Махмудов Фарид, мне 24 года и я начинающий веб-разработчик. Качество при работе гарантирую, делаю с творческим подходом. Очень люблю свою работу и буду очень рад, создать для вас что-нибудь клевое!:)
На текущий момент владею такими знаниями и навыками как :
- HTML 5
- CSS 3 / Sass / Scss / Less / Адаптивная верстка
- Кроссбраузерная верстка
- Git и работа с GitHub
- Базовый Javascript Jquery и Gulp-cборщик
- Базоый Python
- Adobe Photoshop / Figma
- Разработка на Wordpress
- Разработка лендингов на NicePage
Портфолио
- Личный сайт22 просмотра
- Сайт-Лендинг21 просмотр
- Интернет-магазин Елок22 просмотра
- Сайт-визитка заказа Еды22 просмотра
- Сайт по услугам продвижения бизнеса13 просмотров
- Сайт-лендинг услуги создания приложений15 просмотров