Farid__97

Фарид Махмудов Farid__97

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Web-master ( front-end development)

Меня зовут Махмудов Фарид, мне 24 года и я начинающий веб-разработчик. Качество при работе гарантирую, делаю с творческим подходом. Очень люблю свою работу и буду очень рад, создать для вас что-нибудь клевое!:)

На текущий момент владею такими знаниями и навыками как :

  • HTML 5
  • CSS 3 / Sass / Scss / Less / Адаптивная верстка
  • Кроссбраузерная верстка
  • Git и работа с GitHub
  • Базовый Javascript Jquery и Gulp-cборщик
  • Базоый Python
  • Adobe Photoshop / Figma
  • Разработка на Wordpress
  • Разработка лендингов на NicePage
Ниже прикрепляю ссылку на свой сайт-портфолио: https://egoist66.github.io/