Готова работать и помогать вам
Добро пожаловать на мой аккаунт. С радостью помогу вам с работой. Хорошо владею украинским, русским, английским, также немецким. Каждый день развиваю свои знания. Имею хороший опыт в переводах. Буду рада сотрудничать с вами
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1209
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Украинский языкНаписание обзоров
Добре виконана робота
Ответный отзыв
Дуже приємно працювати з Мартою, добре пояснює роботу, швидко відповідає і пояснює що потрібно робити
Копирайтинг
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 дня
#817
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#478
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#546
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1603