Готова работать и помогать вам

Добро пожаловать на мой аккаунт. С радостью помогу вам с работой. Хорошо владею украинским, русским, английским, также немецким. Каждый день развиваю свои знания. Имею хороший опыт в переводах. Буду рада сотрудничать с вами