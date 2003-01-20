Fary_fad

Виктория Fary_fad

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Готова работать и помогать вам

Добро пожаловать на мой аккаунт. С радостью помогу вам с работой. Хорошо владею украинским, русским, английским, также немецким. Каждый день развиваю свои знания. Имею хороший опыт в переводах. Буду рада сотрудничать с вами

#22Украинский язык
#56Написание обзоров
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1209
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Украинский языкНаписание обзоров
Добре виконана робота
Дуже приємно працювати з Мартою, добре пояснює роботу, швидко відповідає і пояснює що потрібно робити
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 дня
#817
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#478
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#546
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1603