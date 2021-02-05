FastAndPerfect

Монтаж | Обработка фото, видео, аудио| Создание Эдитов для различных целей

Занимаюсь монтажом видео более 4 лет. Работал в SVG 13-15, потом перешел на After effects и Adobe premiere pro.

Специализируюсь на создании рекламных роликов в инстаграм и тик ток. Приступаю к работе в течении получаса с получения заказа. Исполнительный, терпеливый, креативный перфекционист.