Faugore

Богдан Faugore

 
21 годУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Верстка, которую хочется пощупать

Я — верстальщик. Свободное время предпочитаю проводить играя на гитаре или за игрой в шахматы.

Свободно владею Photoshop-ом, но верстаю я не только из макетов в формате PSD, но и из макетов, сделанных в Sketch, XD, Figma или Zeplin.

Сейчас я бы мог начать распинаться о технологиях (о них в конце), но делать я этого, конечно же, не буду, ведь куда важнее результат.

Итак, почему стоит доверить выполнение заказа именно мне?

Выбрав меня в качестве исполнителя вы получите верстку:

• С соблюдением стандартов верстки, благодаря чему слабовидящие пользователи тоже смогут пользоваться сайтом (с помощью специальных программ, считывающих и озвучивающих содержимое страницы).

Адаптивную, то есть, сайт будет корректно отображаться как с маленького телефона с шириной экрана 320 пикселей вроде Iphone 5, так и с ПК с монитором с шириной 1920 пикселей. И, естественно, на устройствах с шириной экрана между 320 и 1920 пикселей проблем тоже не будет.   

Кроссбраузерную, которая будет корректно отображаться во всех современных браузерах. Благодаря этому вы не потеряете пользователей, которые в противном случае попросту покинут страницу, которая отображается некорректно.

• Оптимизированную под быструю загрузку, Также в верстке используются современные форматы изображений и шрифтов, которые грузятся быстрее,  что тоже способствует быстрой загрузке страницы. По данным от Google, чем быстрее сайт, тем выше он ранжируется в поисковых системах.

Кроме этого, при необходимости я могу дополнительно:

• Адаптировать страницу под Internet Exlporer — браузер от компании Microsoft

• Сделать страницу удобной при использовании без мыши (если у пользователя есть только клавиатура)

• Выполнить большинство дополнительных пожеланий клиента

Технологии, которые я использую в работе: HTML, Sass, jQuery, BEM, Gulp, Git, 

Буду рад сотрудничеству!

HTMLFigmajQuerySASSGulpPhotoshopGitSketch
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
kamtm
Тимур 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
JavaScript для открытия/удаления скрытых блоков
Рекомендую всем и буду обращаться сам. Отличная работа, достойная цена, быстрое исполнение. Все сделано так, как хотелось. Спасибо!
Однозначно рекомендую к сотрудничеству! Четкая постановка задачи, никаких нареканий по оплате, очень приятно работать.
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$10
10 баллов
5 лет назад
Необходимо реализовать функционал "Слайдер в слайдере"
Все нормально.
Приятно работать, рекомендую.
Ответный отзыв
Kirik_A
33 годаТаиланд
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Лэндинг на хостинг и настройка
Все сделал быстро. Благодарю.
Приятно сотрудничать, однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Frontend поправить верстку в gitlabe
Огромное спасибо за проделанную работу! Приятно общаться, всегда на связи и доводит дело до конца. Могу действительно только рекомендовать т.к. сами также продолжаем с ним сотрудничать. Безусловно рекомендую всем, кто хочет получить хороший результат. Спасибо за сотрудничество! Быстрая и качественная работа. Верстку выполнил даже раньше срока. Никаких замечаний и правок по работе не было. Рекомендую.
Четко поставленная задача, практически всегда на связи, никаких проблем с оплатой. Рекомендую!
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