Верстка, которую хочется пощупать

Я — верстальщик . Свободное время предпочитаю проводить играя на гитаре или за игрой в шахматы.

Свободно владею Photoshop-ом, но верстаю я не только из макетов в формате PSD, но и из макетов, сделанных в Sketch, XD, Figma или Zeplin.

Сейчас я бы мог начать распинаться о технологиях (о них в конце), но делать я этого, конечно же, не буду, ведь куда важнее результат.

Итак, почему стоит доверить выполнение заказа именно мне?

Выбрав меня в качестве исполнителя вы получите верстку:

• С соблюдением стандартов верстки, благодаря чему слабовидящие пользователи тоже смогут пользоваться сайтом (с помощью специальных программ, считывающих и озвучивающих содержимое страницы).

• Адаптивную, то есть, сайт будет корректно отображаться как с маленького телефона с шириной экрана 320 пикселей вроде Iphone 5, так и с ПК с монитором с шириной 1920 пикселей. И, естественно, на устройствах с шириной экрана между 320 и 1920 пикселей проблем тоже не будет.

• Кроссбраузерную, которая будет корректно отображаться во всех современных браузерах. Благодаря этому вы не потеряете пользователей, которые в противном случае попросту покинут страницу, которая отображается некорректно.

• Оптимизированную под быструю загрузку, Также в верстке используются современные форматы изображений и шрифтов, которые грузятся быстрее, что тоже способствует быстрой загрузке страницы. По данным от Google, чем быстрее сайт, тем выше он ранжируется в поисковых системах.

Кроме этого, при необходимости я могу дополнительно:

• Адаптировать страницу под Internet Exlporer — браузер от компании Microsoft

• Сделать страницу удобной при использовании без мыши (если у пользователя есть только клавиатура)

• Выполнить большинство дополнительных пожеланий клиента

Технологии, которые я использую в работе: HTML, Sass, jQuery, BEM, Gulp, Git,

Буду рад сотрудничеству!