Спасибо Илье за помощь в решении проблемы с версткой! Его советы помогли и натолкнули на мысль о реорганизации структуры верстки. Как результат - отсутствие каких-либо проблем и довольный заказчик. Делаю вывод, что данный исполнитель имеет неплохие навыки в верстке Рекомендую.