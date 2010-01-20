Favn

Илья Шишков Favn

 
36 летРоссия/Саратов
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Опыт 5лет. HTML,CSS,PHP,MySQL,JS,CMS (отлично знаю Magento, ModX)...

HTML,CSS,PHP,MySQL,JS (jquery,prototype,scriptaculous,mootools), CMS(отлично знаю Magento, ModX, работал с joomla,dle,danneo,koobi,cpengine,Битрикс,phpbb...). Переворот шаблонов LTR->RTL и наоборот. Верстка валидная, кроссбраузерная, семантичная, блочная, табличная или смешанная.

Час работы от 11$.

PHPMySQLHTMLCSSJoomlaMODXMagentojQueryБитриксDLE
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Отзывы заказчиков
alexwind177
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Поправить верстку в IE и Opere
Отличные знания в области верстки, сделал правок больше чем договаривались изначально, за туже цену. СОВЕТУЮ, как специалиста!
Хороший заказчик. своевременная оплата.
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aleksey_karpenko
Алексей 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Исправить проблему с версткой в IE7
Спасибо Илье за помощь в решении проблемы с версткой! Его советы помогли и натолкнули на мысль о реорганизации структуры верстки. Как результат - отсутствие каких-либо проблем и довольный заказчик. Делаю вывод, что данный исполнитель имеет неплохие навыки в верстке Рекомендую.
- Правильно поставленная задача - Своевременная оплата Рекомендую.
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