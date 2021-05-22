FedorovaPolina

Полина FedorovaPolina

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Лингвист со знанием английского и французского языков

Меня зовут Полина, и я являюсь выпускником Московского государственного лингвистического университета по профилю «Лингвистика», на данный момент обучаюсь в магистратуре.

Владею английским и французским языками, способна выполнить грамотный перевод на русский или с русского на иностранный.

Надеюсь на успешное сотрудничество!

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