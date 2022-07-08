Занимаюсь версткой сайтов, не сплю ночью)

Привет!

Я верстальщик.

Сделаю:

сайт-визитку,

лендинг,

многостраничный сайт на html/css + Js.(Если надо);

БЭМ? – да!

Адаптивно? – да!

Кроссбраузерно? – да!

Быстро? – да!

Медленно? – могу и так =)

Для работы нужен макет сайта в любом удобном формате.

Связаться со мной можно в Viber, WhatsApp, Telegram, Skype (live:.cid.bcfcb989800f3f3), позвонить и пообщаться в живую. +7 (919) 816 84 58