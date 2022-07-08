Занимаюсь версткой сайтов, не сплю ночью)
Привет!
Я верстальщик.
Сделаю:
сайт-визитку,
лендинг,
многостраничный сайт на html/css + Js.(Если надо);
БЭМ? – да!
Адаптивно? – да!
Кроссбраузерно? – да!
Быстро? – да!
Медленно? – могу и так =)
Для работы нужен макет сайта в любом удобном формате.
Связаться со мной можно в Viber, WhatsApp, Telegram, Skype (live:.cid.bcfcb989800f3f3), позвонить и пообщаться в живую. +7 (919) 816 84 58
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Верстка сайта-портфолио из AdobeXD33 просмотра
- Верстка лендинга из Psd + js(JQuery)31 просмотр
- Верстка шаблона figma + js (JQuery)40 просмотров