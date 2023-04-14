3D дизайн, моделирование объектов и сцен.

Мое портфолио на Artstation: https://www.artstation.com/feroyoru

Мой Телеграм: @feroyoru



Привет! Меня зовут Никита, и я уже третий год занимаюсь 3D-дизайном. Я специализируюсь на работе в Blender, и это моя главная программа для создания 3D-моделей. Мои работы - в основном статика, но я владею и моушеном.

Кроме того, до 3D я работал в Photoshop. Теперь он мне помогает создавать текстуры и делать постпродакшен для своих работ.

Я стараюсь быть внимательным к деталям и держать качество своей работы на высоком уровне. Мне очень важно, чтобы мои клиенты получали от меня результат, который соответствует их требованиям и пожеланиям.

Если у вас есть проект, который нуждается в профессиональном подходе и человеке, который вдохнет жизнь в вашу идею, то я готов взяться за это дело и создать для вас что-то интересное! Напишите мне, возможно, я идеально подхожу для вашей работы)