Ferra.ru (Rambler-Компьютеры) приглашает к сотрудничеству квалифицированных обозревателей компьютерной техники. Приветствуется наличие ранее написанных материалов, широкий кругозор, высокая производительность, способность действовать самостоятельно и оперативно.

Ferra.ru – русскоязычный онлайновый ресурс, посвященный компьютерной технике и ориентированный на массовую, интересующуюся новинками и распространенными компьютерными устройствами аудиторию (потребительский рынок). При подготовке материалов потребительской направленности предпочтение отдается оперативности и полноте покрытия.

Вторая неотъемлемая составляющая Ferra.ru – материалы по новинкам мира «железа» для специалистов рынка – сборщиков компьютеров, продавцов, консультантов, системных администраторов, сотрудников IT-подразделений компьютерных и некомпьютерных фирм, отвечающих за парк компьютерной техники, и т.п. (экспертный рынок). При подготовке материалов экспертной направленности предпочтение отдается профессионализму и полноте исследования, опирающимся на результаты собственного тестирования компьютерной техники и комплектующих.