Дизайнер / Фотограф

Сергей Фесенко - дизайнер-фотограф

E-MAIL: [email protected]

ТЕЛЕФОН: +380507139193

САЙТ: fesenkofoto.com

- разработка дизайна и допечатная подготовка наградной и сувенирной продукции

(металл, ткань и др. материалы): значки, ордены, медали, настольные сувениры,

флаги и др.

- разработка макетов рекламно - полиграфической продукции

- предметная съемка продукции

- художественная обработка фотографий

- подготовка фотографий продукции для размещения на сайтах компании, в между-

народных печатных каталогах и интернет площадках, в рекламно-полиграфической

продукции

- создание макетов для оформления фирменных торговых точек - разработка маке-

тов для наружной рекламы: биллборды, ситилайты и др.

- Профессиональная фотосъемка

2018 - по настоящее время - предметный фотограф компания flagman

flagman.kiev.ua