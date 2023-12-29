Сергей Фесенко - дизайнер-фотограф
E-MAIL: [email protected]
ТЕЛЕФОН: +380507139193
САЙТ: fesenkofoto.com
- разработка дизайна и допечатная подготовка наградной и сувенирной продукции
(металл, ткань и др. материалы): значки, ордены, медали, настольные сувениры,
флаги и др.
- разработка макетов рекламно - полиграфической продукции
- предметная съемка продукции
- художественная обработка фотографий
- подготовка фотографий продукции для размещения на сайтах компании, в между-
народных печатных каталогах и интернет площадках, в рекламно-полиграфической
продукции
- создание макетов для оформления фирменных торговых точек - разработка маке-
тов для наружной рекламы: биллборды, ситилайты и др.
- Профессиональная фотосъемка
2018 - по настоящее время - предметный фотограф компания flagman
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