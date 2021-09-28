Fhvvbnjjbbb

Всем привет, готов работать только с теми людьми у которых есть опыт и так же готов посмотреть на портфолио. Данный проэкт игры обсуждаем на пк или мобаил. Что нужно в игре делать ? много чего ...
- $500Разработка игр5 заявокЗакрыт2 года назад
Всем привет, готов работать только с теми людьми у которых есть опыт и так же готов посмотреть на портфолио. Данный проэкт игры обсуждаем на пк или мобаил. Что нужно в игре делать ? много чего ...Разработка игрнет заявокЗакрыт2 года назад
Оптимизация лесных деревьев для мобаил, оптимизация домостроений для мобаил. Данные асеты с текстурами лесов и домостростроений содержат большие полигоны для мобильных устройств их нужно всё переоптимизировать под мобаил. ЮНИТИМобильные приложениянет заявокЗакрыт2 года назад
Нужно оптимизировать 2д игру с 3 д сценами, всего 4 сцены. Игра по мотиву Хилт Джамп это 2д гонки. Разработка игры на игровом движке Юнити.Разработка игр2 заявкиЗакрыт2 года назад
Персонажи дикого запада, так же создать к персонажу одежду. Работы много. Создание игры на Юнити.3D-графика10 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Создание дополнительных опций в меню игрыРазработка игр1 исполнительЗавершен2 года назад
Игра в стиле экшена, для начала создать меню игры 1 - это настройки игры это графика,звук, и управление, создание магазина и инвентаря,простая сцена с персонажем покамись этого достаточно а разработка сцен я сам займусь. Асеты ...Разработка игр1 исполнительЗавершен2 года назад