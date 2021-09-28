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Серега Василенко Fhvvbnjjbbb

 
36 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Hello

Могу зоздать игровую карту, фантазия рулит.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
29%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание игры на мобаил или Пк на Юнити

    $500

    Всем привет, готов работать только с теми людьми у которых есть опыт и так же готов посмотреть на портфолио. Данный проэкт игры обсуждаем на пк или мобаил. Что нужно в игре делать ? много чего ...

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка игры на мобаил или пк

    Всем привет, готов работать только с теми людьми у которых есть опыт и так же готов посмотреть на портфолио. Данный проэкт игры обсуждаем на пк или мобаил. Что нужно в игре делать ? много чего ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Оптимизация текстур для мобаил.

    Оптимизация лесных деревьев для мобаил, оптимизация домостроений для мобаил. Данные асеты с текстурами лесов и домостростроений содержат большие полигоны для мобильных устройств их нужно всё переоптимизировать под мобаил. ЮНИТИ

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Оптимизация 2Д игры

    Нужно оптимизировать 2д игру с 3 д сценами, всего 4 сцены. Игра по мотиву Хилт Джамп это 2д гонки. Разработка игры на игровом движке Юнити.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать зд игру

    Игра в стиле экшена, для начала создать меню  игры 1 - это настройки игры это графика,звук, и управление, создание магазина и инвентаря,простая сцена с персонажем покамись этого достаточно а разработка сцен я сам займусь. Асеты ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
VMaiple
21 годКазахстан
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
2 года назад
Создание дополнительных опций
Хороший заказчик. Оплата в сроки. Задачи очень понятны и ясны.
Супер, побольше таких ребят, делает быстро и вовремя. Спасибо большое. 😉😉😉
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loneres
Данияр 
21 годКазахстан
3 года в сервисе
Был
месяц назад
9 отзывов(-1)
$150
10 баллов
2 года назад
Создать зд игру
Очень хороший заказчик. Четкая постановка задачи, планов, и своевременная оплата!)
Всё супер. Я рекомендую разработчика Данияра. 1 выполняет свою работу в сроки, 2 отзывчив и приятный на общение, 3 всегда ответит и подскажет как лучше зделать, 4 большой опыт и желание работать. Всегда буду рад и сотрудничать с таким человеком. СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
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