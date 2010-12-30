FierySmile

Виталий Огненный FierySmile

 
39 летУкраина/Полтава
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Проффесиональный подход к созданию любого вэб/интранэт ресурсов. Ценю время

Предлагаю свои услуги для реализации Вашего проекта.

Квалифицированный программист, дизайнер, верстальщик, проэктировщик.

Более 7 лет опыта.

Разработка всех видов проектов, которые можно реализовать на перечисленных мной технологиях:

PHP, MySQL, HTML(DHTML), CSS, JavaScript, OSCommerce, Joomla и др.

Поддержка сайтов.

Контактные данные

ICQ: 617789920

почта: [email protected]

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSJoomla
Портфолио
Отзывы заказчиков
pokrovv
Покров 
54 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
$300
10 баллов
13 лет назад
Переделка сайта "под ключ" CMS+Flash+форум
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $300
от 10 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 10 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 1 дня
нет рейтинга