Проффесиональный подход к созданию любого вэб/интранэт ресурсов. Ценю время
Предлагаю свои услуги для реализации Вашего проекта.
Квалифицированный программист, дизайнер, верстальщик, проэктировщик.
Более 7 лет опыта.
Разработка всех видов проектов, которые можно реализовать на перечисленных мной технологиях:
PHP, MySQL, HTML(DHTML), CSS, JavaScript, OSCommerce, Joomla и др.
Поддержка сайтов.
Контактные данные
ICQ: 617789920
почта: [email protected]
Портфолио
- Промышленное оборудование154 просмотра
- Рекрутинговое агенство151 просмотр
Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $300
от 10 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 10 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 1 дня
нет рейтинга