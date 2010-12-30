Проффесиональный подход к созданию любого вэб/интранэт ресурсов. Ценю время

Предлагаю свои услуги для реализации Вашего проекта.

Квалифицированный программист, дизайнер, верстальщик, проэктировщик.

Более 7 лет опыта.

Разработка всех видов проектов, которые можно реализовать на перечисленных мной технологиях:

PHP, MySQL, HTML(DHTML), CSS, JavaScript, OSCommerce, Joomla и др.

Поддержка сайтов.

Контактные данные

ICQ: 617789920

почта: [email protected]