вашему продукту - проработка болей, выгод и возражений - разработка списка тем для постов по каждому сегменту Разработка продуктовой линейки: - вы будете видеть полностью вашу продуктовую линейку с правильной последовательностью и порядком продаж каждого продукта Разработка личного бренда, УТП, позиционирование: - анализ ваших сильных и слабых сторон - определение зон роста - работа по детальному брифу Анализ конкурентов: - подробный анализ конкурентов по всем аспектам Анализ вашего профиля: - подробный разбор и анализ по всем блокам Составление контент-плана на 1/3/6 месяцев: - подробное описание постов для копирайтера - темы для сторис и прямых эфиров Написание постов для социальных сетей: - продающие по структуре AIDA и продвинутой структуре - мотивационные, информационные, закрывающие возражения, брендовые, посты с актуализацией, продающие истории.