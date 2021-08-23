Filipp_Novikov

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Электротехническое образование(снабжение, распределение, щитовое и бытовое)
Во время учёбы писал стать в SM NEWS(новости на Ядзен)
Достойный опыт в менеджерах прямых продаж в сегменте B2B электрооборудования от слаботочки до 10кВ (ЭТМ)
Сейчас активно изучаю английский язык и пишу статьи на Ядзен
На свою работу даю гарантию до двух недель и низкую цену, т.к. только начинаю развиваться на данной площадке. Постоянным клиентам дополнительная скидка. До, во время и после исполнения на связи для полного обсуждения заказа.
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