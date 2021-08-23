Filipp_Novikov

Исполнение заказов в удобный срок и с гарантией! За отзыв дополнительная скидка!

Электротехническое образование(снабжение, распределение, щитовое и бытовое)

Во время учёбы писал стать в SM NEWS(новости на Ядзен)

Достойный опыт в менеджерах прямых продаж в сегменте B2B электрооборудования от слаботочки до 10кВ (ЭТМ)

Сейчас активно изучаю английский язык и пишу статьи на Ядзен

На свою работу даю гарантию до двух недель и низкую цену, т.к. только начинаю развиваться на данной площадке. Постоянным клиентам дополнительная скидка. До, во время и после исполнения на связи для полного обсуждения заказа.